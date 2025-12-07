Iskanje najboljše krave

V nadaljevanju preberite:

Zahodnjaška vzvišenost nas običajno napade v najbolj nepričakovanih trenutkih, sem pomislil, ko sem nekega lenobno-mračnega dopoldneva listal po turističnem vodniku Lonely Planet. Izvod iz devetdesetih let minulega stoletja se osredotoča na baltske države, našel pa sem ga v knjižnici pisateljske rezidence v latvijskem mestu Ventspils, kjer sem bival ves november.

Lonely Planet o tem baltskem pristanišču pravi, da ni več to, kar je bilo. Ventspils je nekoč veljal za enega najbolj onesnaženih krajev v vsej Sovjetski zvezi, težka industrija je izmaličila pokrajino, ljudje so po ulicah hodili z maskami na obrazih, smrtnost novorojenih otrok je bila grozljivo visoka. Toda, opozarjajo avtorji turističnega vodnika, stvari se spreminjajo na bolje. Odkar ni več sovjetskega imperija, sporočajo med vrsticami, je v mestu spet mogoče dihati, kakovost življenja se je izboljšala, in najbrž so avtorji turističnega vodnika v tem pogledu povsem resnicoljubni. Toda, sem njihovo sporočilo še naprej interpretiral po svoje, stvari se niso spremenile dovolj, črnega madeža preteklosti ni mogoče docela izbrisati. Dlje ko sem bral besedilo, bolj se mi je dozdevalo, da mi želijo njegovi avtorji sporočiti: kamorkoli, le v Ventspils ne. Dlje ko sem bral besedilo, manj mi je bilo všeč in bolj sem se lahko poistovetil z njim.