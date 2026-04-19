Iskanje očeta bitcoina se nadaljuje

Njegova denarnica, ki se je od leta 2010 ni dotaknil nihče, vsebuje približno 1,1 milijona bitcoinov, kar danes znaša približno 68 milijard evrov.

Vlagatelje v bitcoin že dolga leta vznemirja vprašanje, kdo je Satoši Nakamoto, skrivnostni oče najbolj znane kriptovalute. Od leta 2009, ko je Nakamoto svetu predstavil bitcoin, je njegova identiteta nerazrešljiva uganka, s katero so se zaman spoprijemali številni preiskovalni novinarji, tehnološki zanesenjaki in drugi radovedneži. Prejšnji teden se je za hip zdelo, da je New York Times Nakamotu prišel na sled, toda britanski kriptograf in izvršni direktor Blockstreama Adam Back, ki ga je ameriški časopis izpostavil kot glavnega osumljenca, je navedbe zanikal. Bela knjiga Satoši Nakamoto je leta 2008 objavil besedilo, ki je postalo znano kot bela knjiga bitcoina. V njej je zapisal, da naj bi elektronski denar omogočil neposredna plačila med uporabniki brez banke kot posrednika. S ...