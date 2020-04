Ista omaka, različna omika

­Koliko kvadratov ima občina, v kateri vedrim, koliko prebivalcev, nimam pojma. Slišal sem, zakaj nima bazena, pa se tokrat ne bi tega loteval. Občina ima športna igrišča, ki pa so zaprta. Ima tudi šport­ne dvorane, v katere je vstop takisto prepovedan. Nima morja, nima gora, ima recimo temu reko, nima naravnega plezališča. Ima pa ceste, asfaltne in one, zahvaljujoč Škotu Johnu Loudonu McAdamu, ima gozdove, travnike, nebo. In mislim, da je med tistimi, v katerih je potrjena koronavirusna okužba.In zadnje, v teh težkih časih natanko vem, kje ima moja občina meje, kje pregrade. Ker so njene meje tudi pregrade mojega gibalnega ...