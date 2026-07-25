Ivan Šprajc: Za ta posel ne smeš biti čisto gladek

Postalo je že skoraj običajno, da vsake toliko časa izvemo, da je Ivan Šprajc, mednarodno priznani arheolog in predstojnik Inštituta za antropološke in prostorske študije pri ZRC SAZU v neprijaznih, težko prehodnih džunglah Jukatana odkril novo starodavno majevsko naselbino. Ko sediva v njegovi podstrešni pisarni v ZRC SAZU na Novem trgu, od koder se odpira pogled na strehe Stare Ljubljane, bolj kot te pritegnejo zanimanje stene z zemljevidi mehiškega polotoka Jukatan, »eksotična« knjižnica, v kateri je tudi špansko-majevski slovar, ter stari plakati o strokovnih srečanjih v Chiapasu in Campecheju. V to mehiško zvezno državo na Jukatanu se dr. Ivan Šprajc z arheološkimi odpravami vrača že desetletja, vse odkar se je zastrupil z Mezoameriko.