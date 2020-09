FOTO:Ivana Mandarić: Ob maskah se lahko vsi učimo strpnosti

Novo šolsko leto se je zaradi protikoronskih ukrepov začelo še bolj stresno kot običajno. Ivana Mandarić, psihoterapevt­ka, ki ima za seboj več kot 15 let klinične prakse na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana, zdaj pa se med drugim posveča individualni, partnerski in skupinski terapiji, poudarja, da je v teh razmerah še posebno pomembna strpnost, ki se je prav zdaj lahko učijo tudi otroci. »Če bodo starši otroku maske predstavljali kot ultimativno krivico in grožnjo zdravju, ga bodo zmedli in njegovo zaupanje v šolo in učitelje bo krepko načeto,« poudarja sogovornica, ki tudi iz osebnih izkušenj dodaja, da ...