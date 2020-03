FOTO:Ivo Ban: »Tako žleht lika še nikoli nisem igral«

Z gledališkim in filmskim igralcem Ivom Banom smo se pogovarjali o njegovi vlogi v nadaljevanki V imenu ljudstva, o vživljanju v antagoniste, o njegovi poklicni poti, o medgeneracijskem sodelovanju ... »Na avdiciji so imeli igralci skoraj solzne oči, ker se jim je zdel scenarij tako dober,« je v intervjuju za spletni portal MMC dejal režiser Vojko Anzeljc. Kakšni občutki so prevevali vas, ko ste začeli spoznavati Eda Glavana? Predvidevam, da jokali od ganjenosti ravno niste.Z Edom Glavanom sem imel hude težave. V vsakem liku, ki sem ga doslej igral, sem poskušal najti kakšno pozitivno stvar. Nekaj svetlega, saj mislim, da nihče ...