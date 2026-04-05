Ivo Boscarol: Časa z ljudmi, ki jih imaš rad, ne moreš nikoli povrniti

Ivo Boscarol je eden tistih ljudi, za katere se zdi, da jim nikoli ne zmanjka energije. Podjetnik, pionir električnega letalstva in vizionar je že v svojih tridesetih letih s prodajo prvega tiskarskega podjetja zaslužil dovolj, da bi lahko živel brez dela, a mirovanje zanj nikoli ni prišlo v poštev.

Bil je prvi državni rekorder Slovenije v letenju z motornimi zmaji in prvi državni prvak v letenju z ultralahkimi letali. Nato je ustanovil, vodil ter čez vzpone in padce krmilil Pipistrel, podjetje, ki je veliko kasneje certificiralo prvo letalo na električni pogon za prevoz potnikov in se s tem vpisalo v svetovno zgodovino letalstva. Kot je znano, je ajdovsko podjetje prodal ameriški družbi Textron, a tudi v letih, ki so sledila vrtoglavi kupnini, ne miruje. Leta 2022 je kupil ljubljanski Kolosej, ga temeljito prenovil in posodobil ter ga preimenoval v Odisejo – vesolje vsebin.

Tudi tik pred 70. rojstnim dnevom njegovo življenje zaznamujejo nove ideje, vlaganja in razmišljanje o prihodnosti – od umetne inteligence in hrane do obrambe. Ob tem ostaja zvest tudi starim strastem, rock glasbi, fotografiji in letenju. Letos je, morda celo prvič v življenju, našel čas tudi za praznovanje.