Ivo Boscarol: Slovenija nima niti enega junaka iz mesa in krvi

V nadaljevanju preberite:

Američani so mu podelili naziv živa legenda. Slovenci pa Iva Boscarola poznamo kot človeka, ki je Ajdovščino postavil na globalni zemljevid, električno letalstvo iz znanstvene fantastike pripeljal v realnost in po prodaji Pipistrela ameriškemu koncernu Textron energijo preusmeril v nove projekte, zlasti v področja, na katerih se prepletata kultura in skupno dobro. Pogovarjali smo se tik po slovesnem odprtju Odiseje, ki ga je zaznamoval izbor slovenske predstavnice za miss universe.

Veliko moških sogovornikov mi pravi, da je njihova največja moč ljubezen. Je to nova senzibilnost sodobnega moškega ali zgolj znak, da nam manjka ljubezni?

Ljubezen postaja redka dobrina, a brez nje kot družba nimamo prihodnosti. Človek je družabno bitje. Če se polovica družbe kot pes in mačka gleda z drugo polovico, nimamo simbioze, še manj razumevanja, kaj šele ljubezni. In prav ljubezen – ne razum – je tisto, kar nas loči od drugih vrst. Če jo izgubimo, izgubimo svojo človečnost. In to je večja nevarnost od vsake tehnologije.