Iz izolacije na Poljskem v najetem avtomobilu

Ljubljana - Strah in trepet vratarjev je desni zunanji igralec Žiga Mlakar. Razume se, da je zrasel v rokometni meki Celju. Prve korake je kot dvanajstletnik naredil v rokometni šoli Toneta Goršiča, po prikazanem je bil prehod v celjski elitni klub logični razvoj športnega napredovanja.Zanj resnično lahko rečemo, da je otrok Celja Pivovarne Laško, denimo debi v članski konkurenci je dočakal že pri šestnajstih letih, ko mu je priložnost ponudil takratni trener pivovarjev Tone Tiselj. V sezoni 2014/15 je kot posojeni igralec nastopal za Maribor Branik, nato se je vrnil v Celje in klubske barve branil do leta 2018.Tuji izziv za ...