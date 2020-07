Iz koronakrize med tri najboljše na svetu

Ljubljana - Kristjan je star šele 21 let in glede na zelo dolge mete v zadnjem mesecu je na dobri poti, da svoje zmožnosti udejanji z zmagovalnimi stopničkami.Tako je 23. junija na atletskem mitingu v Mariboru na drugi tekmi sezone slovenske lige Telekom Slovenije zmogel met 68,75 m, kar je tretji najboljši izid na svetu v letošnji sezoni.V četrti seriji je s tem izboljšal tudi svoj slovenski rekord (66,29 m), ki ga je dosegel 7. junija v Domžalah. Takrat je prejšnjo najboljšo slovensko znamko Igorja Primca izpred skoraj 21 let presegel za meter in pol. V Londonu in Riu bi bil zlatPo času zaradi koronakrize pristriženega ...