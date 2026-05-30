Iz muzeja bi najprej rešili neandertalčevo piščal

Odkar zeleni turizem stopa vse bolj v ospredje, Slovenija dobiva številne potrditve, da je ubrala pravo pot. Med 50 prejemniki znaka Slovenia Green, ki jih za trajnostni turizem podeljuje Slovenska turistična organizacija, je destinacija Cerkno letos prejela zlati znak, višji je le še platinasti. Mir, zimske in poletne aktivnosti v neokrnjeni naravi in jama Divje babe I, kjer so našli najstarejše glasbilo na svetu, so njihovi aduti. Upajo, da bo prihodnje leto ponovno odprta tudi najbolj obiskana znamenitost, partizanska bolnica Franja. »Imamo srečo, da so naši kraji še vedno dokaj neobljudeni in zlasti tuji obiskovalci pri nas iščejo predvsem mir. To je naša priložnost, ki jo dobro izkoriščamo,« pripoveduje direktor Zavoda za turizem Cerkno Gregor Novaković.