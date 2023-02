Joker Out: Iz sebe ne bomo delali lutk

V nadaljevanju preberite:

Pevec Bojan Cvjetićanin, kitarista Kris Guštin in Jan Peteh, bobnar Jure Maček ter basist Nace Jordan so Joker Out, trenutno najbolj zaželena glasbena peterica pri nas. Oktobrski koncert v Stožicah so že skoraj razprodali in zdi se, da so fantje mejo, ki je samo nebo, v Sloveniji že dosegli. Zdaj je na vrsti svet. Včeraj zvečer so na prvem programu Televizije Slovenija, v oddaji Misija Liverpool, premierno predstavili Carpe Diem, skladbo, s katero nas bodo maja zastopali na izboru za pesem Evrovizije v Liverpoolu. Izbrani predstavniki medijev smo jo slišali že teden prej, na sobotnem snemanju oddaje, po njej pa smo imeli priložnost za pogovor s člani zasedbe. Govorili smo o iskanju evrovizijske formule, o tem, kaj človeku preostane po Stožicah, o bremenu slave pa tudi o tem, da se je treba ljubiti, plesati, uživati in se imeti radi, dokler to lahko počnemo.