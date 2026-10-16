Izar Lunaček: Nova zgodovina bo potolkla noriške in venetske teorije

Eno od pomembnih imen živahne slovenske stripovske srenje je Izar Lunaček. Stripar z doktoratom iz filozofije je ravnokar predstavil svoj novi strip Mrazova vojna o obračunu med dedkom Mrazom in Božičkom, napoveduje pa že novo, zelo posebno knjigo, v kateri se bo »čisto vse začelo v Sloveniji, vključno z vsemi svetovnimi verami in grškimi miti«. Lunaček ni le duhovit in pronicljiv avtor, ampak tudi gonilna sila stalnega dogajanja. Je soustanovitelj stripovskega festivala Tinta, ki je letos doživel že 13. izdajo, njegov Stripolis v Ljubljani pa je sanjski prostor za vse ljubitelje te umetnosti. Spodbuden podatek je, da je med njimi vse več mladih.