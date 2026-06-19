Izginjanje srednjega razreda

Kako razslojenost družbe vpliva na gibalne sposobnosti mladostnikov? Zakaj v Sloveniji vse več otrok trenira šport, proste igre pa je čedalje manj?

Trenutno poteka tekmovanje vseh tekmovanj: svetovno prvenstvo v nogometu. Znoj, solze, včasih tudi kri. Zmagovalci bodo skakali visoko v zrak in prepevali na ves glas, poraženci bodo sklonjenih glav čepeli ob strani, nekateri se bodo od izčrpanosti ali žalosti ali kombinacije obojega zgrudili na tla. Tako to gre v vrhunskem športu. Pa ne le v vrhunskem. Tekmovanja na vseh ravneh pogosto spremljajo silovita čustva, nemalokrat celo preveč silovita. O starših, ki na tribunah izživljajo svoje frustracije, medtem ko se njihov naraščaj podi po igrišču, in rekreativcih, ki so za dosego osebnega cilja pripravljeni polomiti sebe, po možnosti pa tudi najboljšega prijatelja, je bilo prelitega že veliko črnila. Pri tem je zanimivo, da imamo odrasli pri športnem udejstvovanju precej več izbire kot ...