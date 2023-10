Izgoriš, ko te izčrpa strah pred izgubo lastne vrednosti ali dela

V nadaljevanju preberite:

O prvih znakih izgorelosti, tega skrajno neprijetnega duševnega in telesnega stanja, povezanega z delom, o tem, kako učinkovito okrevati in kdo je najbolj ogrožen, smo se pogovarjali s psihologinjo in psihoterapevtko dr. Andrejo Pšeničny ter kreativcema Aljošo Bagolo in Vido Igličar, avtorjema knjig o izgorelosti, ki sta jo presegla.