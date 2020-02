Izumiteljski genij, preneumen za šolo

Nerazumljeni genialni malček

Thomas Alva Edison je bil tudi oče šestih otrok. Fotografije Wikimedia



Inovativni um



Izumi in izboljšave, ki se jih je domislil izjemni um Thomasa Alve Edisona (1847–1931), so močno vplivali na kakovost življenja v modernem industrializiranem svetu. Med njegove izume sodijo fonograf, predhodnik gramofona, filmska kamera in žarnica, ki jo uporabljamo še danes. Navadno žarnico, ki jo je sicer izumil Joseph Swan, je izboljšal, patentiral in uvedel množično proizvodnjo. Izumil in patentiral je telegraf za posredovanje tečajnih vrednosti, nekakšen namizni teleprinter.



Prijavil je tudi patent za električni števec volilnih glasov. Edison je ustvaril številne uporabne reči, med drugim vrtljivo peč za proizvodnjo cementa, varno rudarsko svetilko in postopek za pridobivanje gume iz domače rastline, zlate rozge. Ustanovil je tudi prvi industrijski raziskovalni laboratorij.



Poročen je bil dvakrat, v obeh zakonih so se mu rodili po trije otroci. Prvič je stopil v zakon pri 24 letih s 16-letno Mary Stilwell, ki pa je iz neznanega razloga čez nekaj let umrla. Pri 39 letih je pred oltar popeljal 20-letno Mino Miller, hčerko izumitelja Lewisa Millerja, ki ga je preživela. Edison je umrl pri 84 letih zaradi zapletov, povezanih s sladkorno boleznijo.





Kemijski laboratorij, dokler ni zasmrdelo



Otrok z izjemno mamo

Edison in Nikola Tesla (na fotografiji) sta bila večna rivala, eden glavnih sporov se je sukal okrog električnega toka, enosmernega je zagovarjal Edison, Tesla izmeničnega. Še danes se med strokovnjaki krešejo mnenja, kateri od njiju je bil boljši izumitelj. Foto Wikimedia

Iz zdravniške ordinacije je stopila objokana žensk in peljala za roko dečka z namrščenimi obrvmi. Zdravnikova sodba jo je močno prizadela. »Zelo neprijetno mi je, ker vam moram to povedati,« ji je rekel, potem ko je pregledal malčka in mu zastavil nekaj vprašanj, »toda vaš sin je umsko zaostal. Ne svetujem vam, da ga vpišete v šolo.«Istega dne so na družinskem posvetovanju sklenili, da malega vseeno vpišejo v šolo, saj bodo kmalu videli, kaj bo. Niso dolgo čakali. Ni še minil mesec, ko je prišla k staršem fantova učiteljica in dejala: »Obupno je neumen; nobenega smisla nima, da bi še naprej hodil v šolo.« Dečku je bilo ime. To je ena izmed 1321 anekdot, ki jih je izbral in uredil Slavko Krušnik in so leta 1971 izšle pod naslovom Superanekdote, zbirka najboljših anekdot in domislic iz zakladnice človeške duhovitosti.Enajstega februarja 1847 se je rodil otrok z nedojemljivimi sposobnostmi, ki je pozneje postal svetovna izumiteljska zvezda in je še danes nedosegljiva legenda z več kot tisoč patenti. Njegovi izumi in izboljšave zadevajo slehernika. Z izpopolnjeno žarnico z ogleno nitko in drugimi izumi je udejanjal razvoj splošne elektrifikacije, s fonografom – predhodnikom gramofona – je prvi posnel svoj glas, s filmsko kamero s perforiranim celuloidnim trakom pa film Napad na vlak in osupnil občinstvo.Edison je kot deček po priporočilu učiteljice res hodil v šolo samo tri mesece. Strokovno mnenje zdravnika in učiteljice je temeljilo na njegovem posebnem obnašanju. Zaradi naglušnosti ni bil »normalen« in pri pouku je bil moteč za učiteljico in otroke. Kot tak pri presoji »pravih« umskih sposobnosti ni ustrezal ne šolskemu sistemu ne medicinski stroki. Dandanes bi ga obravnavali kot otroka s posebnimi potrebami ali osebo z motnjami v duševnem razvoju.A ta otrok je bil že od malega pronic­ljiv in čezmerno radoveden, kazal je veliko željo po raziskovanju in znanju. Toda za »stroko« je bil očitno na tisti razvojni točki, kjer se stikata umska zaostalost in izjemna umska sposobnost, da ne rečemo genialnost. In »stroka« se ravno na tej točki pogosto ne znajde najbolje in ne zna presoditi, na kateri strani mejne črte je otrok.Tako je bilo tudi v tem primeru. Kmalu se je namreč izkazalo, da so bile te posebne potrebe – potrebe genija. Thomas Alva Edison je izjemni ameriški izumitelj svetovnega slovesa in širokega razpona s 1093 priznanimi patenti (ta podatek je še najbolj verjeten, sicer pa lahko naletimo tudi na številko 600 ali celo 1300), ki jih je dobil za svoje izume in tudi izboljšave tujih. Svoje patente in izdelke je znal zelo dobro tržiti. Težko je opisati vse, česar se je loteval, izumljal, izboljševal in seveda vneto prijavljal na patentne urade. Pri tem ni teoretiziral, temveč zamisli udejanjal po praktični poti. Če ni bil uspešen v sto poskusih, so jih sodelavci v njegovem laboratoriju naredili tisoč.Mama je jokala, ko je izvedela, da ima »nenormalnega« otroka. Toda v svoji ljubezni je čutila, da je njen fantek nekaj posebnega, in ker je bila učiteljica (oče je bil poslovnež), je kar najbolj stregla njegovi radovednosti in vedoželjnosti in odpirala vrata njegovi ustvarjalni nuji. Mali Thomas si je doma lahko uredil kemijski laboratorij. Ko pa so njegove raz­iskovalne in eksperimentalne domislice začele smrdeti po hiši in je izumiteljski genij le preveč pretiraval s svojimi poskusi, je temu naredila konec.Thomas je bil od otroštva navajen, da si je sam pomagal in iskal rešitve. Imel je ustvarjalno svobodo in domačo podporo. Ker je bil zelo podjeten, se je dvanajstleten »zaposlil« s prodajanjem časopisov na vlakih. Denar, ki ga je zaslužil, je porabil za kemijske in električne poskuse. Pozneje si je majhen laboratorij in celo tiskarno uredil v praznem tovornem vagonu. Med postanki vlaka v Detroitu je slo po globljem védenju tešil v tamkajšnji knjižnici.Duša mu ni dala, da ne bi pri svojem izumljanju hodil po robu. Seveda mu je kdaj tudi močno zdrsnilo in po požaru v vagonu so mu eksperimentiranje na vlaku prepovedali. Poseben dogodek ga je pri petnajstih letih pripeljal med telegrafiste, kjer je potem delal šest let in v tem času na napravah nenehno kaj izboljševal in izumljal. Pri triindvajsetih letih se je odločil, da bo samostojni izumitelj.Človek, o katerem govori uvodna anekdota, ni imel formalne izobrazbe, kar po naše pomeni, da se ni devet let ubadal z osnovno šolo, da o srednji šoli ali visokošolski izobrazbi sploh ne govorimo. Ker je v otroštvu dobil strokovno oznako »umsko zaostal«, »obupno ne­umen« in neprimeren za redno šolanje, je lahko odraščal in zorel na samosvoj način.O tem, kako ga je obravnavala šolska stroka, pripoveduje tudi anekdota, ki jo je v svoje delo Vstanimo, v suženjstvo zakleti! (v dveh knjigah je izšlo pri založbi Sanje leta 2017) vključil pater: »To je zgodba, ki me je prevzela: nekega dne, ko je prišel Thomas Edison (1847–1931) domov iz šole, je izročil mami pismo. 'Učiteljica mi je dala to pismo z naročilom, da je namenjeno le tebi.' Med branjem pisma so se mami orosile oči. Potem se je zbrala, umirila misel in sinu kakor brala iz pisma: 'Vaš sin je genij. Naša šola mu nudi premalo znanja, saj nima za njegovo genialnost tako dobrih učiteljev, da bi ga lahko poučevali. Predlagamo, da ga učite sami doma.'Edison je postal eden izmed največjih izumiteljev vseh časov. Nekega dne je pregledoval družinske papirje. Našel je tudi zloženo pismo. Ko ga je odprl, je prebral: 'Vaš sin je mentalno za­ostal, zato naj ne hodi več v šolo.' Thomas Edison se je zjokal. Nato je na pismo pripisal: Thomas Alva Edison, zaostal otrok z izjemno mamo, je postal genij stoletja.«