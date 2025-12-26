James Cameron: Režiser, ki hoče za vsako ceno posneti najboljši film

V kinematografe je prišel težko pričakovani film Avatar: Ogenj in pepel, tretje nadaljevanje fantazijske zgodbe o modrem ljudstvu Na'vi, ki v 22. stoletju živi na luni Pandora. Ljubitelji domišljijskih filmskih zgodb, ki jih z visoko tehnologijo ustvarja perfekcionistični režiser James Cameron, so nanj čakali tri leta, od filma Avatar 2: Pot vode. Upi, tudi finančni, so veliki, saj sta prva filma iz te franšize podirala svetovne rekorde. Uspešen je tudi sam Cameron, ki ga je revija Forbes nedavno uvrstila v ozek krog hollywoodskih režiserjev, ki so postali milijarderji. Letošnje leto je bilo zanj prelomno tudi v tem, da je po dvanajstih letih bivanja na Novi Zelandiji naposled postal njen državljan.