Jan Cvitkovič: Na koncu sem prodajal avto, da sem lahko igral naprej

Jana Cvitkoviča sem obiskal na referendumsko nedeljo. V kraški vasi Kopriva me je sprejel v oranžnem kuhinjskem predpasniku. Filmarja, ki je svojo edino pesniško zbirko naslovil Lačna žival in ki živi v hiši z zbledelim napisom trattoria, sem zmotil med poznim kosilom. Iz Idrije, kjer je obiskoval gimnazijo in kjer se je zadnje čase pogosto mudil zaradi snemanja filma Hotel Alkohol, je privlekel žlikrofe in nekakšen ragu. »Še sam sem ga malo začinil,« se je pohvalil zbranim za omizjem: hčerki in materama njegovih otrok. Med pogovorom sva se večkrat vračala k družinski tematiki. Šestdesetletni režiser je pravkar končal maratonski projekt: ideja za Hotel Alkohol se mu je porodila pred poldrugim desetletjem, film pa je premiero doživel sinoči na portoroškem Festivalu slovenskega filma. O ...