Jan Plestenjak: Moja stranka je stranka zdrave kmečke pameti

Veliko vode je preteklo, odkar so na začetku kariere vanj metali steklenice in ga izžvižgali na odru. Že vrsto let je v vrhu naše glasbene scene, a prizna, da ga včasih, sploh ko si vzame daljši premor, še vedno prešine, ali bo sploh kdo prišel na njegov koncert. Pred tremi leti je praznoval okrogli jubilej, lani se je poročil in danes deluje umirjeno in pomirjeno, čeprav sam pravi, da še vedno in vsak dan živi na polno.

Na polno je tudi naslov njegove najnovejše uspešnice s pridihom osemdesetih, ki ji lahko skupaj z Janovimi drugimi hiti, ki se jih je v treh desetletjih nabralo več, kot jih imamo prostora našteti, prihodnjo soboto prisluhnete v Ljutomeru, na valentinovo pa v Kranjski Gori.