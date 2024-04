Janez Škof: Preživel sem stvari, ki jih nekdo drug morda ne bi

V članku preberite:

S fotografom naju je pričakal z nasmehom in s klobukom na glavi, pripravljen, da gre po intervjuju na vaje za predstavo Te igre bo konec. Že tri dni pozneje je črna utopična komedija Matjaža Zupančiča doživela premiero na Malem odru Drame, Janez Škof pa se je z njo za čas prenove brez posebnih občutkov poslovil od teatra, ki mu je zvest že več kot 20 let. V njem in še pred tem v Slovenskem mladinskem gledališču je ustvaril vrsto izjemnih vlog in zanje pobral najvišje nagrade, nekatere tudi večkrat. »Ničesar ne obžalujem, saj vem, da če bi me prestavili nazaj, bi bilo točno isto, kot je bilo,« pravi prvak Drame, ki del svoje energije pusti in dobi na odru tudi z glasbeno skupino Čompe.