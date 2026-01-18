  • Delo mediji d.o.o.
    Nedelo

    Janis Joplin: Hočem čutiti vse, četudi to boli

    Agata Rakovec Kurent
    18. 1. 2026
    A+A-

    Pred dnevi umrli kitarist in ustanovni član skupine Grateful Dead Bob Weir je Janis Joplin spoznal kot ljubico člana benda Ronalda Charlesa McKernana, bolj znanega po vzdevku Pigpen. »Imela sta krajšo afero z več vmesnimi prekinitvami. V nočeh, ko je prišla Janis na obisk in prenočila pri nas, sem zelo malo spal, ker med rjuhami ni bila prav tiha. Vso noč je v nedogled vpila,« je razkril v dokumentarcu o pevki Janis: Otožno dekle.

    Bila je glasna in vihrava, kraljica bluesa, idol uporniške mladine, a živela je mnogo preveč intenzivno. Oba s Pigpenom sta pristala v zloglasnem klubu 27.

