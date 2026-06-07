Janša 4.0 na evropskem odru

Politični premiki v Sloveniji v bruseljskem mehurčku le redko odmevajo. Medtem ko je Robert Golob prišel na evropski parket kot novinec, ima Janez Janša ob vrnitvi na premierski položaj v politiki EU že skoraj veteranski status. Mnogi, ki so z Janezom Janšo zasedali že, ko je bil prvič predsednik vlade, denimo nekdanja kanclerka Angela Merkel, so že v političnem pokoju.

Bolj kot zadnji slovenski premierji iz šibke evropske liberalne družine (zadnji trije iz njihovih vrst so bili Robert Golob, Marjan Šarec in Miro Cerar) se lahko Janez Janša v Bruslju zanese na močno in organizirano politično zaledje desnosredinske EPP, tudi v evropskem parlamentu.