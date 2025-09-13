Princ, ki obožuje žuželke, in princesa, ki ljubi izstrelke

V nadaljevanju preberite:

Ko je japonski princ Hisahito 6. septembra dopolnil 19 let, so bile organizirane tradicionalne ceremonije ob njegovem vstopanju v polnoletnost. Ena od najpomembnejših je bil obred odstranitve črnega svilenega traku s prinčeve glave. Trak so nato zamenjali s krono, ki jo je izbral sam cesar Naruhito. Princ je namreč drugi v vrsti za naslednika japonskega prestola krizanteme. Ker je njegov oče Fumihito samo pet let mlajši od svojega brata, sedanjega cesarja, je pričakovati, da bo naslednji monarh Hisahito.

Kakšno je nasledstvo po japonsko in kakšno po severnokorejsko?