Japonska železna lady

Sanae Takaiči je prva ženska na čelu Liberalnodemokratske stranke, ki na Japonskem z dvema prekinitvama vlada že vse od leta 1955. Petnajstega oktobra bo zelo verjetno postala tudi prva predsednica vlade v državi, kjer žensk na najvišjih ravneh oblasti tako rekoč ni.

Čeprav bo najverjetneje postala prva ženska na čelu Japonske, ji nasprotniki pogosto očitajo ravno to, da premalo naredi za spodbujanje enakosti spolov. V preteklosti je podprla zakon, ki od poročenih parov zahteva, da si delijo priimek, toda po drugi strani si je prizadevala za razširitev zdravstvenega varstva za ženske in obljubila, da bo v svojo vlado imenovala velik delež žensk.

Vzpon Sanae Takaiči na oblast v državi, kjer je v dietu, japonskem parlamentu, le petina poslank, je posledica krize v največji Liberalnodemokratski stranki (LDP), zaradi katere so se v minulih petih letih zamenjali kar štirje predsedniki stranke, Japonska pa je imela štiri premiere.