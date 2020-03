FOTO:Jasna Kuljaj: Imam čudno potrebo, da moram stvari povedati naglas

Jasna Kuljaj ima za seboj pisano medijsko kariero in mnogo potrditev, da ji je nastopanje v sproščenih oddajah pisano na kožo. Zadnja leta je precej doma na Planet tv, kjer je vodila številne zabavne oddaje in resničnostne šove, od Kmetije, Zmenka na slepo, dvakrat Biggest Loserja do Nove zvezde Slovenije, zdaj pa ima glavno vlogo v zabavni glasbeni oddaji Pri Črnem Petru, že drugi sezoni. »Trenutno mi povsem ustreza in v tem uživam,« pravi ženska, ki ima rada odkrite odnose in noče ne sebi ne drugim ničesar prikrivati.Ste oddajo za ta teden že posneli?Pod streho imamo za nekaj tednov oddaj, tako da nismo v posebnem stresu. A ...