FOTO:Jasnitev temnih dni

Max Strohe, chef berlinske restavracije Tulus Lotrek. Foto Tulus Lotrek

Københavnska restavracija Alchemist zdaj dostavlja hrano zatočiščem za brezdomce. Foto dokumentacija Dela

Ko chefi zavihajo rokave

Berlinska restavracija Tulus Lotrek zdaj dostavlja enolončnice. Foto Tulus Lotrek

Alternativna produkcija

Michelinka, kjer kuhajo juhe

»Videla sem sporočilo restavracije Tulus Lotrek z oznako 'hrana za heroje' in pomislila, da je v naši bolnišnici precej herojev. Poslala sem jim prošnjo in takoj naslednji dan sem prejela njihov mail z vprašanjem, koliko obrokov naj nam pošljejo. Dan pozneje smo dobili štiristo odličnih kosil.« Takole je »zadevo« razložila tiskovna predstavnica ene od berlinskih bolnišnic. Restavracija, katere kuhinjo vodi, ima v letošnjem vodniku eno Michelinovo zvezdico in ni edina, ki se je v času krize odločila za posebna dejanja.Strohe je geslo o kuhanju za heroje novinarju agencije Reuters razložil s preprosto ugotovitvijo, da so se v času po zaprtju restavracije odločili z odličnimi obroki pomagati tistim, ki si ne morejo privoščiti dela od doma, zdravnikom, medicinskim sestram, policistom, gasilcem. Obdarjenci vedo povedati, da se poslana hrana seveda razlikuje od tiste iz bolnišnične menze, pa čeprav ne spominja na jedi z menijev restavracij z Michelinovo zvezdico, gre za preproste jedi, juhe, golaže in karije, a pripravljene kar se da skrbno.S skoraj podobnim geslom hrana za heroje se je v Lizboni združilo šest restavracij, Pasta Non Basta, Aruki, Chickinho, Home Sweet Sushi, Sushi at Home in Burger Guy, in začelo bolnišnicam dostavljati jedi s svojih menijev. Na isto idejo je prišel portugalski chef Rui Silvestre, poročen z zdravnico iz bolniš­nice v Faru, skupaj s kolegi kuharji je najprej priskrbel dobavitelja sestavin, eno od največjih verig restavracij na Portugalskem, Makro Portugal, potem pa so vsi zavihali rokave in zdaj postrežejo oziroma podarijo okrog tristo obrokov medicinskemu osebju in družinam, ki so izgubile posel v turistični industriji. Med podobnimi novicami se je te dni znašla tudi dvozvezdična dunajska restavracija Steirereck, na dan pripravijo okrog tisoč obrokov, namenjeni so medicinskemu osebju, policistom in gasilcem.Københavnski chefiz restavracije Alchemist z dvema Michelinovima zvezdicama je lani začel dobrodelni projekt JunkFood, v okviru katerega je tiste dneve, ko je bila restavracija zaprta, z obroki pomagal okrog tisoč štiristo brezdomcem v danski prestolnici, v zdajšnji krizi pa hrano – preproste jedi, lazanje, enolončnice – vsak dan do šestih popoldne dostavlja v deset zatočišč za brezdomce. Pomoč so mu ponudili tudi kuharji iz trizvezdične restavracije Geranium, lokalna pekarna podari po okrog sedemsto štruc kruha, neko podjetje je za dostavo ponudilo kombi in voznika, zato zdaj že razmišlja, da bi projekt razširil še v Aarhus in Aalborg.V »alternativno produkcijo« je bila prisiljena tudi lastnica in glavna kuharica restavracije Atelier Crenn v San Franciscu: v njeni restavraciji je bilo treba doslej za okuševalni meni odšteti skoraj tristo petdeset dolarjev brez vina, odslej pa za domov ponuja dva paketa z juho, glavno jedjo in sladico, enega za 38 dolarjev na osebo, drugega za 55. Ameriški mediji so se te dni vprašali, ali morda francoska kuharica ve več od drugih: njene tri restavracije, poleg ateljeja še Bar Crenn in Petit Crenn, sprejemajo rezervacije za začetek maja. Tudi trizvezdična restavracija Da Vittorio v Brusaportu blizu Bergama se je ob zaprtju vseh lokalov morala odločiti za dostavo hrane na dom, bratje Cerea, ki jo vodijo, so oblikovali tri posebne menije, ribjega, mesnega in vegetarijanskega.Dandanašnji, so zapisali v New York Timesu, so zvezdniški kuharji z Michelinovimi zvezdicami prisiljeni početi nekaj, kar se od njih ni nikdar pričakovalo, prilagajati se morajo položaju in pripravljati obede, primerne za dostavo ali take away.Newyorški chefje trizvezdično restavracijo Eleven Madison Park med krizo spremenil v jušno javno kuhinjo, povezal se je z neprofitno organizacijo ReThink, ki ostanke hrane iz trgovin in restavracij spreminja v pripravljene obroke za tiste, ki jih potrebujejo, in meni, da bo lahko dnevno s svojimi dvanajstimi kuharji pripravil med tisoč in tri tisoč obrokov po ceni od pet do šest dolarjev. »Mislim, da najhujše šele prihaja, in če lahko naredimo kaj dobrega, bodo ti temni dnevi morda malce jasnejši,« je dodal Humm.Pred koronavirusom, je povedal newyorški chef T. J. Steele, je ponudbe dostavnih servisov zmeraj zavračal, saj bi to zahtevalo prilagajanje menija in druge težave, zdaj se je odločil ponuditi svojo hrano servisoma Grubhub in Caviar. »Prej smo bili michelinka in ljudje so pred večerjo naročali mezcal in se imeli lepo, zdaj iz kuhinje odpošiljamo v dostavo juhe, tortilje in omake.« NYT ugotavlja, da je izbruh virusa uničevalno načel ameriške restavracije, še posebno neodvisne, kar pomeni dve tretjini vseh – analitiki ocenjujejo, da 75 odstotkov tistih, ki so morale zaradi protivirusnih ukrepov zapreti vrata, krize ne bo preživelo.