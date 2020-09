Jasnovidka Sara: Korona bo izginila kot je kuga

Ne vem natančno, kaj sem si predstavljala, ko sem se povabila na obisk k jasnovidki. Zagotovo ne tega, da me bo v svetlem in okusno opremljenem stanovanju v enem od šišenskih blokov pričakala s toplimi buhteljni in metinim sirupom.Globoko v sebi sem verjetno pričakovala čarovnico s kristalno kroglo, toda 77-letna gospa Sara prej spominja na prijazno teto, ki vedno bogato in toplo pogosti obiske.»Ko sem imela dvanajst let, sem doma mami pogosto povedala, kaj se bo zgodilo, in vse se je uresničilo. Nekoč me je udarila, nič hujšega, mimogrede pač, in rekla sem ji, da danes ne bo šla v službo, ampak jo bo zbil voz. Ko se je pozneje ...