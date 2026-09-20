Kdo od zaposlenih v javnem sektorju bi bil sposoben delati na gradbišču?

Številka, ki jo je premier Janez Janša ta teden vrgel v obtok pred obrtniško-podjetniškim občinstvom v Celju, je impresivna. V javnem sektorju je menda zaposlenih 50.000 ljudi preveč. Ker je v tem sektorju zaposlenih manj kot 200.000 ljudi, to pomeni, da je v njem nepotreben vsak četrti delavec. Bolj plastično: če ste zaposleni v javnem sektorju in greste na kosilo s tremi kolegi, ste vi ali eden od njih odveč. In ta odvečni si bo moral iskati službo v gospodarstvu. Ob tem je Janša omenil še številko 148.000, kolikor je dovoljenj za tuje delavce. To so ljudje, ki v Sloveniji delajo, ker podjetja domačih delavcev ne morejo najti. Verjetno gre predvsem za podjetja, saj je malo verjetno, da jih omembe vredno število dela v javnem sektorju. Znanje matematike za nižje razrede osnovne šole ...