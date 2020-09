FOTO:Jaz sem moji brki!

Pred sedmimi leti ste z Matejem Pucem na Pop TV vodili oddajo Slovenija ima talent. Je bila to vaša prva predstavitev v javnosti?Ne, med študijem ekonomije sem v mladinskem programu na TVS eno sezono vodil Štafeto mladosti, sicer sem delal skeče in dve-, triminutne formate sem se naučil delati prav prek vajeništva, izkušenj, kar je pozneje prešlo v youtube format.Kako ste začeli na TV Slovenija?Tekmoval sem v šolski improligi in tako sem tudi prišel v oddajo Štafeta mladosti. Pozneje sem bil še del oddaje Na liniji. Nato sem pet let delal v financah, a spoznal, da si spet želim bolj ustvarjalnega dela. Jeseni 2009 sva šla z ...