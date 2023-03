Je bila spet na delu skrivnostna Švicarka z lasuljo?

V nadaljevanju preberite:

Val vlomov se je novembra lani začel na severu, vlomili so v klet restavracije Fridtjofa Badeja Park 29 v Oslu in odnesli 264 steklenic barolov, burgundcev in bordojcev, vrednih okrog 190.000 evrov.

Nadaljevalo se je v družinski kleti in cenjeni vinoteki Kracher na Gradiščanskem, kjer je izginilo med 600 in 700 steklenic iz najbolj prestižnih francoskih in kalifornijskih kleti in najodličnejših letnikov. Enako katastrofalen obisk tatov so doživeli v dvozvezdični madridski restavraciji Coque, izginilo je 132 steklenic, med njimi nekaj tistih, ki jih je kupil ded zdajšnjih lastnikov, najstarejše med njimi z letnico 1925.

V restavraciji s prav tako dvema Michelinovima zvezdicama v hotelu Atrio v Cáceresu na zahodu Španije pa so tatovi odnesli sicer le 45 steklenic, a je njihova ocenjena skupna vrednost presegla 1,6 milijona evrov. Med ukradenimi jih je bilo deset letnikov Château d'Yquem in dvajset steklenic Domaine de la Romanée-Conti, med njimi je bila najstarejša steklenica Château d'Yquem iz leta 1806, vredna 330.000 evrov.