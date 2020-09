Je spontanost znak ljubezni?

Iskrenost, spontanost in pristnost nimajo po naključju različnih imen, vseeno pa jih veliko partnerjev kar enači ali vsaj napačno razume. Spontanost je ena najbolj zaželenih v odnosu, a vendar: je res nujni znak ljubezni? Ali spontanost res kaže, da gre za dober partnerski odnos?Spontano se odzovemo prvi hip, brez premisleka, usmeritev in zavor. Kdo si ne bi želel razkošja neomejene sproščenosti in svobode? Otrok se rodi z darom spontanosti, zaživi ga na polno, dokler ga okolje ne kresne po prstih in starši začnejo oblikovati po svojih podobah in željah. Prvobitna želja po spontanosti kljubuje vsemu, vsak poskuša najti varen ...