Je vaš zakon res tako zelo slab?

On: »Raje si omisli dobrega odvetnika.« Ona: »Najboljšega, ki ga lahko kupi tvoj denar.« To je samo eden v vrsti nepozabnih citatov iz črne komedije Vojna zakoncev Rose s Kathleen Turner in Michaelom Douglasom v glavnih vlogah. Pravkar je v kina prišla nova priredba romana Warrena Adlerja The War of the Roses z zvezdniško zasedbo. Zakonca, ki med ločitveno bitko potrjujeta rek, da je veliko sovraštvo mogoče samo tam, kjer je bila nekoč velika ljubezen, sta tokrat upodobila izvrstna britanska igralca Olivia Colman in Benedict Cumberbatch.