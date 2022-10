Jedi, pospremljene z zgodbami

V nadaljevanju preberite:

Pet let raziskovanja koroške kulinarike in zbiranja starih receptov mam in babic iz Mežiške, Dravske in Mislinjske doline je bilo dovolj za knjigo, ki jo je avtorica, Korošica iz Ljubljane Doroteja Omahen, predstavila v okviru Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2022 v Slovenskem etnografskem muzeju. Tako je zdaj tudi nekoroškemu kuharju, ki se bo lotil katerega od devetinpetdesetih receptov, dano kompetentno zaklicati vabilo k mizi: Prite jèst!