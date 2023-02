Jej, ljubi, migaj in pazi, da te kaj ne poje

V nadaljevanju preberite:

Karikaturist, stripar, literat in človek z mnogimi imeni, ki z znamenito Diarejo vsak teden znova skrbi, da ne pozabimo, da smo v dreku, je pri Mladinski knjigi pravkar izdal pesniško zbirko Mali črv Oto in druga golazen. Ta na prvi pogled deluje kot zbirka poezije za otroke, a ob njej se boste preverjeno krohotali tudi odrasli.

Tomaž Lavrič je za Nedelo spregovoril o pravi in metaforični golazni, o navdihu, prednostih mesta in podeželja, o šarlatanstvu Lovra Matiča in o tem, ali je sveža romanca premierja in nekdanje miss Hawaiian Tropic tako epska, kot romanca nekdanjega predsednika vlade, ki ga je navdihnila za strip Sokol in golobica.