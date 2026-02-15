Jennifer Lawrence: Zvezdnica, ki o krivicah govori naglas

Zaradi izjemnega igralskega razpona jo radi primerjajo z legendarno Katharine Hepburn in prekaljeno Meryl Streep. Z uspešnico Igre lakote je pri 21 letih ovrgla prepričanje, da ženska ne more držati pokonci akcijskega filma, kaj šele franšize. Kot druga najmlajša v zgodovini je prejela oskarja za glavno vlogo, bila pa je tudi ena prvih v Hollywoodu, ki je zahtevala in dobila enako plačilo kot moški kolegi. Zaradi svoje borbenosti je postala feministična ikona, ugledni mediji, ko je New York Times, jo vidijo kot voditeljico ženskega gibanja v Hollywoodu.

V slovenskih kinih lahko trenutno vidimo njen zadnji film Umri, ljubezen moja (Die My Love, 2025), izjemno pretresljivo dramo o mladi ženski Grace, ki se je z možem Jacksonom (Robert Patinsson) iz New Yorka preselila na podeželje, v samotno hišo, ki nosi temačno zgodbo o samomoru.