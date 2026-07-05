Jernej Pirc: Manjka nam nekoliko več podjetniške lakote

Podjetništvo ni individualni šport. Temelji na zaupanju, odnosih in ljudeh, ki drug drugemu odpirajo vrata. Jernej Pirc, ki ga je sin nekoč opisal kot »zdravnika za podjetnike«, s svojim delom v BNI Slovenija že vrsto let ustvarja skupnost, v kateri rast ne nastaja iz samote, temveč iz sodelovanja. Z njim smo se pogovarjali o umetni inteligenci, resnični vrednosti poslovnega mreženja, slovenski podjetniški kulturi, generaciji Z, osebnostni rasti in notranji kondiciji človeka, ki vodi podjetje.