FOTO:Jezdenje na valovih pod zasneženim Triglavom

Tisti, ki smo v srednjih letih ali se jim bližamo, se še spomin­jamo, kako je bil nekoč domala vsak kotiček jadranske obale poln jadralcev na deski. Nekateri so postali mojstri tega športa, precej več jih je obupalo ob motoričnih kalvarijah, ki so jih doživljali na vodi. Zdaj je vlogo najbolj razširjenega morskega rekvizita prevzel sup, vendar je surfarska scena pri nas še kako živa, pravi Janez Polajnar.Ko se naš sogovornik običajno pojavi v medijih, to pomeni, da so nam jo zagodle vode. Je tisti hidrolog na Agenciji RS za okolje, ki javnosti obrazloži, kje je pričakovati najhujše poplave. Veliko pa ima povedati o vodi ...