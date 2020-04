FOTO:Joc Pečečnik: »Gospod Aleksander Čeferin, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo«

Verjetno velja stara modrost, da ima za žejnega kanglica vode v puščavi višjo ceno kot v sosednjem bifeju. Nas je zanimala njegova resnica in Joc Pečečnik nas ni razočaral – kot vedno je bil brez dlake na jeziku.V to dobavo sem šel kot državljan Republike Slovenije in zato, ker imam to državo rad,« ste o poslu z zaščit­no opremo povedali v intervjuju za Pop tv. Nekateri kljub dokazilom, računom, ki ste jih predložili, menijo, da boste bajno zaslužili. Kaj si mislite o tem? Vam je zaradi zlobnih jezikov kaj žal, da ste se posla sploh lotili, in ali v teh dneh ugotavljate, da morda vsi svoje domovine nimajo tako radi kot ...