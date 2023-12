John Malkovich: Sin Balkana z magično močjo

V članku preberite:

V skoraj pet desetletij dolgi karieri je posnel več kot 90 filmov, igral v številnih gledaliških predstavah in se večkrat preizkusil tudi kot režiser in producent. Še vedno rad eksperimentira in tvega. Oskarja resda še nima, čeprav je bil zanj nominiran dvakrat, so pa njegovo delo nagradili z bafto in zlatimi globusi. Čeprav je njegova podoba daleč od zvezdniške popolnosti, se v njem skriva magična moč, s katero gledalca hipnotizira in povsem razoroži. Takšen je John Malkovich, ki danes, 9. decembra, praznuje 70 let. Za dobre gene se lahko zahvali tudi prednikom s Hrvaške.