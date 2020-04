FOTO:Jonas Žnidaršič: Vedno, ko stopiš v studio, stopiš tudi v vlogo televizijskega voditelja

Če kdo v Sloveniji reče Jonas, je jasno, koga misli. Misli na legendarnega televizijskega voditelja, ki je na slovenski TV-sceni še dlje kot aktualni premier na čelu svoje stranke. Se pravi od nekdaj. A Jonas še zdaleč ni samo televizijec. Je tudi radijec, tiskalnike je v Jugoslaviji učil govoriti čudne znake za zapisovanje južnoslovanskih jezikov, spretno je vihtel palico za biljard, fante učil, kako se peca punce, pri pokru za mizo gulil Italijane in na internetu jenkije, igral kitaro z legendama, kot sta Vlado Kreslin in Saša Lošić - Loša …Dame in gospodje, Jonas. Jonas Ž. Jonas Žnidaršič.Sta vam starša povedala, ...