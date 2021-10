»Jovo nanovo« je že steklo

Ni kdo ve kaj skrivati, vse niti Olimpijine športne politike bosta vlekla Mladen Rudonja in njegov štab hrvaških šefov iz ozadja.

Mladen Rudonja sestavlja že tretjo CroOlimpijo. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ne da bi vedel ali slutil, kaj se pripravlja, je bila sklepna misel v zadnji kolumni domala vizionarska. Zapisal sem naslednje: Za Maribor me sicer ne skrbi toliko kot za Olimpijo. Maribor bo, če nič drugega, s pomočjo lokalne politike in prek državnih podjetij ter z močnim lokalpatriotizmom vzpostavil kolikor toliko vzdržen organizacijski model in čakal na nov vzpon, pri Olimpiji pa bo šlo, kot bi dejali naši južni sosedje, »Jovo nanovo«.Da, skoraj vizionarsko, a resnici na ljubo, ko gre za Olimpijo, prav nič presenetljivo in pretresljivo. »Jovo nanovo« je steklo še hitreje, kot bi si mislil. Če bo šlo vse po dogovoru, ki sta ga sklenilain nemški nepremičninski poslovnež, bodo naslednji teden že znani novi obrazi v Olimpijini vodstveni strukturi. Oprostite, stari. Če kdo misli, da je Delius, ki je poleti na Rudonjev pogon želel prevzeti Koper, mož, okoli katerega se vse vrti, se krepko moti. Saj tudi ni kaj skrivati, vse niti športne politike bosta vleklain njegov štab hrvaških šefov iz ozadja, ki je po lanskem neuspešnem naskoku z Deliusom v drugo le prepričal že utrujenega Mandarića k umiku.Ne vem, kaj lahko pričakujem oziroma kaj si lahko obetajo navijači, vem pa, da je močno odleglo Nogometni zvezi Slovenije, ki je z Nemčevim prihodom Olimpijo lahko umaknila s seznama neprijetnih težav.K bistvu. Je Rudonja mož, ki lahko oblikuje Olimpijo po meri njenih navijačev in standardih, ki jih statusu in vlogi v slovenskem nogometu primerno mora imeti? Njegovi prstni odtisi so bili vidni že dvakrat, prvič z, drugič z. Z Bišćanom je Olimpija osvojila dvojno lovoriko, s Skenderjem je najprej zapravila nemogoče in izgubila naslov, nato pa je bila na dobri poti, a je Mandarić ustavil njen zalet.To so rezultatska dejstva, druga so povezana z jasno linijo, v kateri imajo glavno besedo hrvaški akterji zunaj igrišča (ki jih ne sprejemajo niti doma) in na njem. To so bodisi rekonvalescenti bodisi prestopni zamudniki, sicer za slovensko fronto predobri. Bolj kot ne pa je bilo očitno, da je bila zanje Olimpija le klub, prek katerega so lahko lažje in hitreje prišli do kupcev svojih varovancev.Mandariću se kljub nekaterim prebliskom in dobrim nastavkom račun ni izšel, ker je bil precej svojeglav in nevešč sodelovanja z lokalnimi vplivneži na mestni politični in tudi poslovni ravni. Ni skrivnost, da z županomnista bila ravno prijatelja in tako si tudi pokrovitelji niso podajali kljuke.Ljubljana ni Maribor, ampak brez skupnih in nepogrešljivih zakonitosti ne gre niti med tekmeci v Londonu in Manchestru ali Milanu in Rimu. Olimpijina trenutna podoba in stanje razkrivata, da Olimpija nima dovolj kritičnih navijačev, ki bi znali prepoznati pravo vrednost igralcev ali trenerjev, kaj šele igre.Ne bi jih rad degradiral, ampak z Mandarićevo pomočjo so izgubili stik s klubom in okoljem, v katerem delujejo kar štirje prvoligaši. Brez vidnejše podpore okolja in brez naboja lokalpatriotizma, ki spodbujata tudi zanimanje javnosti in pokroviteljev, bo hitro vse po starem.Obljubljena nova strategija delovanja še ni znana, a če v njej ne bo viden vpliv »narejeno doma«, si Rudi & CroCo. lahko kar nekam vtaknejo svojo Olimpijo.