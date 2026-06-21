Jože Valenčič: Če bi dobil kocko cukra, bi imel olimpijsko medaljo

Cestno kolesarstvo danes in pred desetletji sta si tisoče kilometrov vsaksebi, kako grenko je bilo kljub naporom, ki skozi čas ostajajo enaki, in zmagam, pa izpove nekdanji vrhunski kolesar Jože Valenčič. Fiktivno zaposlen je imel čas trenirati in dirkati, a odgovorni so poskrbeli, da kot upokojenec živi z, kot pravi, malodane klošarsko pokojnino. Po športni karieri je prevažal direktorja, delal na bencinski črpalki, začel slikati in pisati pesmi, najlepša leta pa je preživel kot planšar. Pri 78 letih, to ni hec, na leto prekolesari od 12.000 do 14.000 kilometrov.