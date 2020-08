FOTO:Juan Carlos rešuje sebe in kraljevino

V Španiji lahko v teh dneh le ugibajo, kam v tujino se je skrivoma »evakuiral« nekoč priljubljeni kralj Juan Carlos. V kraljevi palači o poteh 82-letnega zaslužnega kralja, ki je oblast leta 2014 predal sinu Filipu VI., ne dajejo informacij, izvedelo pa se je, da so se v nedeljo od njega poslovili nekateri njegovi najbližji prijatelji. Potem se je, vsaj za javnost, za njim izgubila sled. Medtem preiskovalci kopljejo naprej in zbirajo informacije o njegovih domnevno spornih poslih in finančnih mahinacijah. Če bo dokazov dovolj, zdaj ni več ovir, da nekdanji monarh ne bi pričal pred sodiščem.Sodni pritiski na zaslužnega kralja so ...