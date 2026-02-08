  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Nedelo

    Judita Zidar: Kapitalizem hoče, da jemo antidepresive in buljimo v telefon

    Je človek res tako neumen, da se ne more učiti na tuji bolečini, se o dogajanju v svetu sprašuje priznana igralka Judita Zidar.
    Po naravi je optimistka, nekaj zaslug pri tem ima tudi vztrajnost, ki jo je dobila na košarkarskem igrišču. FOTO: Jože Suhadolnik
    Po naravi je optimistka, nekaj zaslug pri tem ima tudi vztrajnost, ki jo je dobila na košarkarskem igrišču. FOTO: Jože Suhadolnik
    Urša Izgoršek
    8. 2. 2026 | 12:00
    24:26
    Že več kot 30 let je Judita Zidar zvesta Mestnemu gledališču ljubljanskemu, čeprav je opazne vloge ustvarila tudi na drugih odrih, v filmih in na televiziji. Za mnoge je v zadnjih letih še vedno nepozabna Violet v drami Avgust v okrožju Osage, ki jo tudi sama vidi kot enega od vrhuncev svoje igralske poti. Še nekaj jih omeni in doda, da je »to za eno življenje kar v redu«. Odlična igralka je tudi kritična sogovornica o današnjih zapletenih časih, v katerih ne smemo opustiti optimizma. Zato sledi svojemu priljubljenemu avtorju Douglasu Adamsu in skuša biti vedra in razumna.

    Sorodni članki

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Ajda Smrekar: Amerika me ta trenutek ne privlači niti kot turistko

    Ena najboljših gledaliških igralk mlajše generacije se je pred premiero razgovorila o tremi, ljubezni, vlogi ženske danes ter o sočutju, brez katerega nas ni.
    Agata Rakovec Kurent 25. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Nedelo
    Intervju

    Mitja Rotovnik: Drama in Nuk 2 sta krvavi rani nacionalne kulture

    Mitja Rotovnik, dolga leta prvi človek Cankarjevega doma, je spisal knjigo Gremo v Cankarja, v kateri popisuje zametke institucije in zanimivosti iz zakulisja.
    Urša Izgoršek 19. 10. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Sebastian Cavazza

    Še vedno imam tremo zaradi očeta

    Igralec o času, ki nam kot mivka polzi skozi prste, primerjavah z očetom Borisom in o tem, kaj je pred vpisom na igralsko akademijo svetoval sinu.
    Agata Rakovec Kurent 15. 1. 2023 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

    Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
    7. 2. 2026 | 14:50
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Glasba in družba

    Zakaj je Ljubljana klonila: harmonika, Fehtarji in Modrijani

    Fanatično se gre zoperstavljati fanatizmom poenostavljanja, ki svet reducirajo na sosledja binarnosti.
    7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Enajstletniku, ki ga je voznik avtobusa nagnal v sneg, častno mesto ob zastavi

    Dečka, ki je moral med sneženjem in pri temperaturah pod ničlo prepešačiti dolge kilometre do doma, je videl ves svet.
    7. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

    Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Premium
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ponudba vseh ponudb: Hyundai združil popuste, financiranje in prihodnost

    Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 10:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

    Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
    Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

    Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    GRADBENIŠTVO

    Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

    V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 10:53
    Preberite več

