Judita Zidar: Kapitalizem hoče, da jemo antidepresive in buljimo v telefon

Že več kot 30 let je Judita Zidar zvesta Mestnemu gledališču ljubljanskemu, čeprav je opazne vloge ustvarila tudi na drugih odrih, v filmih in na televiziji. Za mnoge je v zadnjih letih še vedno nepozabna Violet v drami Avgust v okrožju Osage, ki jo tudi sama vidi kot enega od vrhuncev svoje igralske poti. Še nekaj jih omeni in doda, da je »to za eno življenje kar v redu«. Odlična igralka je tudi kritična sogovornica o današnjih zapletenih časih, v katerih ne smemo opustiti optimizma. Zato sledi svojemu priljubljenemu avtorju Douglasu Adamsu in skuša biti vedra in razumna.