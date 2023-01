Judita Zidar: Rada imam humor, ampak globine me vlečejo

V članku preberite:

»V igralskem poklicu je krasno to, da je vsakič znova užitek in le redko rutina,« pravi Judita Zidar. Čez dve leti bo v ansamblu Mestnega gledališča ljubljanskega zaokrožila že tri deset­letja, njena kariera traja še nekaj let več. Igralko, ki se odlično znajde tudi pod koši, poznamo prav tako iz filmov (Draga moja Iza, Operacija Cartier) in serij (Usodno vino). Trenutno nastopa v treh predstavah, že v začetku prihodnjega tedna pa jo čaka še premiera temačne psihološke tragedije Praznovanje. Kritična je do dogajanja v družbi in pravi, da prejšnji vladi nikoli ne bo odpustila žaljivega odnosa do državljanov.