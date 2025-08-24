Množice so vedno na napačni strani zgodovine

V nadaljevanju preberite:

Leto 1980. Maja v Ljubljani umre Tito, junija v Trbovljah nastanejo Laibach, oktobra v Beogradu začne nastajati album Doživjeti stotu, ki ga skupina Bijelo dugme objavi decembra istega leta. Kdor bi v tistih časih napovedal, da bosta novoustanovljena avantgardna trboveljska zasedba in komercialno najuspešnejša jugoslovanska rock zasedba nekoč sodelovali, bi ga označili za norega, a točno to se je zgodilo letos.

Po predlogu Gorana Bregovića, kitarista in idejnega vodje Bijelega dugmeta, so Laibach pozimi posneli slovensko priredbo skladbe Top, pred kratkim pa dodali še nemško različico. Kot domnevajo Laibach – kot ponavadi je v imenu kolektiva odgovarjal njegov ustanovni član Jani Novak, med drugim zadolžen za komuniciranje z javnostjo –, je Bregović verjetno menil, da je Laibach prava skupina za obravnavo tako militantne tematike.