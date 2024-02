Julian Assange, človek, ki ga ubijajo pred našimi očmi

V nadaljevanju preberite:

Ustanovitelj WikiLeaksa Julian Assange je od leta 2019 zaprt v strogo varovanem zaporu Belmarsh v jugovzhodnem Londonu. Zdaj se njegova pravna bitka na Otoku bliža koncu. V torek in sredo se je njegov primer vrnil na britansko višje sodišče, kjer so na dvodnevni obravnavi ugotavljali, ali je v Združenem kraljestvu izčrpal vse pravne možnosti in ga bodo izročili ZDA ali ne. Sodnika Victoria Sharp in Jeremy Johnson naj bi odločitev sprejela najprej v začetku marca, da razsodita, pa lahko traja tudi več tednov.