Julija Navalna: Prosim vas, delite moj bes

»Ko je ubil Alekseja, je Putin ubil polovico mojega srca in moje duše. Toda še vedno imam drugo polovico in ta mi pravi, da nimam pravice odnehati. Nadaljevala bom delo Alekseja Navalnega, borila se bom za našo državo. Pozivam vas, da mi stojite ob strani. Da ne delite le moje žalosti in neskončne bolečine, ki nas je objela in nas ne izpusti, prosim vas, da delite moj bes. Bes, jezo in sovraštvo do tistih, ki so si drznili ubiti našo prihodnost.« S temi besedami je vdova ruskega opozicijskega voditelja v videoposnetku nagovorila sodržavljane.

Navalnega so ta petek pokopali v Moskvi, njegova družina pa naj bi imela velike težave z iskanjem cerkve, v kateri bi opravili pogrebno slovesnost. Putin ga ni iz krempljev izpustil niti po smrti.

V Rusiji bodo čez dva tedna potekale predsedniške volitve in zadnja stvar, ki si jo Vladimir Putin trenutno želi, je malikovanje njegovega največjega sovražnika.