FOTO:Jumbo plakati sodobnega časa

Klasični mediji so pri generacijah, ki prihajajo oziroma so že tu, čedalje bolj v ozadju. Vsebine, ki jih zanimajo, spremljajo na družbenih omrežjih in spletnih kanalih, najraje v obliki videov in fotografij. Odkar živimo z mobilniki z vgrajeno kamero in svoje posnetke objavljamo na spletu, smo mediji postali vsi, le da nekateri iz tega kujejo dobiček, največ z oglaševanjem lastnih ali izdelkov drugih naročnikov. Številni tako imenovani influencerji, vplivneži – ki prek zaslonov vplivajo na ljudi, da kupijo ali se lotijo stvari, ki se jih še niso –, so v tujini, kjer so trgi ogromni, občutno obogateli, medtem ko ...