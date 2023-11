Junak najdaljših olimpijskih sekund

V nadaljevanju preberite:

Legende svetovnega olimpizma lahko v grobem razdelimo v dve kategoriji. V prvi so serijski dobitniki zlatih kolajn, denimo Michael Phelps, Larisa Latinina, Usain Bolt in Allyson Felix, v drugi pa tisti, ki so osvojili eno kolajno, dve, morda celo nobene, a so se vseeno vtisnili globoko v kolektivni spomin športnih navdušencev. Nekateri so nas očarali z izstopajočo osebnostjo, drugi so s svojimi gestami presegli športne okvire in delovali tudi politično, tretji pa so zmagovali – ali izgubljali – na tako spektakularen način, da ga preprosto ni mogoče pozabiti. Med slednje spada sovjetski košarkar Aleksander Belov, ki je leta 1972 na olimpijskih igrah v Münchnu dosegel odločilen in nadvse kontroverzen koš za zlato kolajno, ki ga Američani, večni tekmeci Sovjetske zveze, do danes niso preboleli.